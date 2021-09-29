Хватит на всех: Хабиб, Варламов и Милонов поспорили о «световых» возможностях Дагестана

В начале сентября бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на просветительском марафоне «Новое знание» заявил, что Дагестан обладает огромными возможностями и ресурсами, но население республики живет бедно. В качестве примера он привел сферу энергетики. По его словам, северокавказская республика снабжает электроэнергией почти всю западную часть России, но при этом сама испытывает постоянные перебои с электричеством.

После этого именитый спортсмен подвергся критике со стороны различных медийных персон. Блогер Илья Варламов назвал слова Нурмагомедова фантастикой. Депутат Госдумы Виталий Милонов также призвал «аккуратно сказать бойцу, что он не прав». При этом многие указали на огромные долги дагестанцев перед ресурсоснабжающими организациями.

ФАН попытался разобраться, как на самом деле обстоят дела в электроэнергетике Дагестана, каковы ресурсные возможности республики и кто больше всех задолжал в регионе за свет.

Дефицит электричества

По словам Нурмагомедова, в Дагестане находится одна из крупнейших гидроэлектростанций (ГЭС) в стране. Как предположил Варламов, спортсмен, скорее всего, имел в виду Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе. Она построена на реке Сулак и в 2020 году выработала почти 1,6 миллиарда кВт/ч электроэнергии. По словам блогера, в прошлом году все электростанции республики произвели 3,7 миллиарда кВт/ч. В среднем в год они вырабатывают 5 миллиардов кВт/ч электричества. Варламов уверен, что при потребности только самого Дагестана, почти 7 миллиардов кВт/ч, регион не обеспечивает электроэнергией даже себя, не говоря уже о других субъектах России.

Как сообщил ФАН заместитель министра энергетики Дагестана Магомед Алибеков, в Дагестане имеются не только ГЭС, но и тепловая и солнечная электростанции. Всего их в республике 18, а суммарная их мощность достигает 1905,13 МВт. В ведомстве признают, что регион испытывает почти двукратный дефицит в электроэнергии.

«За последние годы наблюдается стабильный прирост потребления электроэнергии на фоне снижения ее выработки. Электростанции Дагестана выработали в 2020 году всего 3,7 миллиарда кВт/ч, а потребление составило 6,8 миллиарда кВт/ч. На сегодняшний день дефицит составляет 3,1 миллиарда кВт/ч», — сказал Алибеков.

Спасут вода и солнце

Как объяснил замминистра, все реки в Дагестане теоретически могут генерировать 50-55 миллиардов кВт/ч электроэнергии. В настоящее время в этом процессе в основном задействованы реки Сулак и Самур, однако водохранилища требуют время на восстановление, поэтому их чрезмерная нагрузка может привести к снижению выработки ресурса.

«Гидроэлектростанции вырабатывают достаточно низкую по цене электроэнергию с возможностью оперативно обеспечить пиковые нагрузки мощности потребления в регионе и ближайших к нему территориях. Постоянное обеспечение предельных объемов нагрузок может привести к истощению ресурса водохранилищ ГЭС и резко снизить возможности выработки в последующем на период восстановления водохранилищ. Отсюда возникают ограничения и зависимость от природных условий по выработке, требующие регулирования выдачи электроэнергии и, соответственно, мощности. Таким образом, обеспечение базовой нагрузки основано на показателях притока рек, его среднемноголетним величинами», — сказал Алибеков.

Он уточнил, что по этой причине потенциал Сулака и Самура задействован лишь на 10%. В то же время существуют возможности увеличить объемы производимой электроэнергии. Для этого предполагается строительство дополнительных ГЭС на других реках и увеличение мощности Чиркейской ГЭС.

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«Наиболее перспективным направлением развития электроэнергетики республики является проработка вопроса перевода Чиркейской ГЭС в гидроаккумулирующую станцию, что позволит значительно увеличить установленную мощность и выработку электроэнергии до 1,5 тысячи МВт. По программе технического перевооружения и реконструкции ПАО «РусГидро» начаты работы по ее реконструкции с увеличением мощности на 100 МВт. Решение вопроса обеспечения потребления представляется возможным при реализации программы по строительству каскадов ГЭС на реках Андийское Койсу и Аварское Койсу», — отметил замглавы регионального минэнерго.

В то же время замминистра уверен, что Дагестан обладает немалыми природно-климатическими ресурсами для развития альтернативной энергетики. Уже в начале будущего года в республике должна появиться вторая солнечная электростанция мощностью 15 Мвт.

«Дагестан обладает обширными территориями с достаточно продолжительным количеством солнечных дней в году – до 300. Потенциал солнечных электростанций может дать 3,6 тысячи кВт/ч с одного квадратного метра в год. Девелоперское подразделение группы компаний «Хевел», «Авелар Солар Технолоджи», приступило к реализации первого проекта солнечной электростанции в городе Южно-Сухокумске мощностью 15 МВт. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — январь 2022 года», — сообщил собеседник ФАН.

Алибеков заявил, что Дагестан располагает и другими видами возобновляемых источников энергии — ветровой и геотермальной. По его словам, потенциал ветровых энергоресурсов составляет 4,6 миллиарда тонн условного топлива в год, а солнечных — до 23,6 миллиарда тонн.

Не платят не только люди

Немаловажным фактором, влияющим на стабильность обеспечения электричеством дагестанцев, Варламов и Милонов назвали крайне низкую платежную дисциплину самих жителей республики. По словам блогера, население региона не всегда платит за свет. К началу лета долги дагестанцев перед электроэнергетиками приблизились к 7 миллиардам рублей. Милонов также обратил на это внимание, но не стал называть точных цифр.

Как сообщил ФАН исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомед Ханапиев, долги потребителей Дагестана достигают почти 15 миллиардов рублей, но больше половины этой суммы задолжали юридические лица — бюджетные и социальные учреждения.

«Общая задолженность всех категорий потребителей Дагестана перед компанией «Россети Северный Кавказ» на начало августа 2021 года превышает 14,9 миллиарда рублей. Из указанной суммы 7,09 миллиарда рублей — долги населения, 7,8 миллиарда — неплатежи юридических лиц», — сказал он.

По данным пресс-службы «Дагэнерго», только ОАО «Махачкалаводоканал» задолжала за электричество 860 миллионов рублей, еще ряд муниципальных унитарных предприятий — по 300 миллионов рублей. Как отметил Ханапиев, со всеми неплательщиками проводится адресная информационно-разъяснительная работа, также приходится прибегать к обращениям в суды и отключениям.

gov.karelia.ru / Официальный интернет-портал Республики Карелия

«Потребителям в доступной форме разъясняют, что катастрофически растущая дебиторская задолженность Дагестана напрямую влияет на надежность энергоснабжения всей республики, поскольку своевременные платежи – основной источник финансирования производственных программ и модернизации энергообъектов», — объяснил руководитель филиала «Россетей».

По данным «Дагэнерго» и республиканского министерства энергетики, в регионе изношено около 70% всех объектов электросетевого комплекса. Это приводит к многочисленным авариям, из-за которых местные жители остаются без света сутками. «Россетями» проводятся работы по модернизации этих объектов, однако это требует времени и финансовых ресурсов, которых из-за высокой задолженности перед гарантирующим поставщиком пока недостаточно. Тем не менее Дагестан имеет значительные ресурсы для выработки таких объемов электроэнергии, которые обеспечат потребителей не только внутри республики, но и за ее пределами. Пока же около 2,5 миллиарда кВт/ч этого важного для населения ресурса поступает в регион извне.