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Сотрудники полиции в Дагестане подозреваются в употреблении наркотиков
Происшествия
Сотрудники полиции в Дагестане подозреваются в употреблении наркотиков
 /  ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Махачкала, 29 сентября. В Дагестане задержаны сотрудники полиции, подозреваемые в употреблении наркотиков. С ними проводится работа силами управления собственной безопасности МВД по Дагестану.

По словам начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД Омархаяма Омарова, в правоохранительные органы обратились жители села Новый Согратль Кумторкалинского района. Они утверждали, что населенный пункт превратился в место, где массово осуществляются закладки с запрещенными веществами. Сотрудники полиции выехали на место, где задержали ряд граждан, в том числе работников МВД.

«Местные активисты обратились в правоохранительные органы, после чего работники управления наркоконтроля выехали на место. Там были проведены необходимые мероприятия, в результате которых были задержаны граждане. По нашей информации, задержаны полицейские по подозрению в употреблении наркотиков. Дальнейшая работа с ними проводилась управлением собственной безопасности МВД по Дагестану», — рассказал Омаров в эфире телеканала ННТ.

Он также добавил, что в Новом Согратле были задержаны несколько человек, которые подозреваются в хранении запрещенных веществ. В отношении одного из них — жителя Карабудахкентского района республики возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотических средств в крупном размере.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте задержаны жительницы Московского региона, которые подозреваются в намерении сделать в городе не менее 180 закладок с героином. За каждый адрес им было обещано по 800 рублей.

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россия дагестан наркотики полицейские
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