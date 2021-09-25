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Главу дагестанского парламента и сенатора от республики выберут 30 сентября
Общество
Главу дагестанского парламента и сенатора от республики выберут 30 сентября
europarl.europa.eu  /  European Parliament

Махачкала, 25 сентября. Председатель Народного Собрания Дагестана и представитель республиканского парламента в Совете Федерации будут избраны 30 сентября. Тогда состоится первое заседание региональных депутатов в обновленном составе, сообщили ФАН в информационно-аналитическом отделе аппарата собрания.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Народного Собрания, которое провел исполняющий обязанности председателя Сайгидахмед Ахмедов. Он напомнил, что первое заседание парламента пройдет утром 30 сентября.

«На сессии предполагается рассмотреть следующие вопросы: об избрании председателя Народного Собрания Дагестана, о сенаторе Российской Федерации — представителе от Народного Собрания республики», — отметили в аппарате регионального парламента.

Там добавили, что в ходе заседания депутаты также подведут итоги прошедших выборов, заслушают доклад комиссии по вопросам депутатской этики. Кроме того, будут определены структура Народного Собрания, избраны заместители председателя и главы комитетов.

Занимавший пост председателя дагестанского парламента Хизри Шихсаидов покинул свой пост в июне 2020 года по собственному желанию. После этого обязанности председателя исполняет его первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов. Дагестан в Совете Федерации от Народного Собрания представляет сенатор и предприниматель Сулейман Керимов, он также избрался в обновленный состав парламента региона.

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств Рустам Хабилов стал депутатом Народного Собрания Дагестана после передачи ему вакантного мандата. Спортсмен выдвигался в республиканский парламент от партии «Единая Россия».

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россия дагестан совет федерации сулейман керимов народное собрание шихсаидов
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