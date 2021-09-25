Боец смешанных единоборств Хабилов стал депутатом парламента Дагестана

Махачкала, 25 сентября. Боец смешанных единоборств Рустам Хабилов стал депутатом Народного Собрания Дагестана после передачи ему вакантного мандата. Спортсмен выдвигался в республиканский парламент от партии «Единая Россия».

По данным регионального избиркома, Хабилов и еще шесть других кандидатов получили вакантные мандаты, освободившиеся после отказа от них ряда политиков. Мандаты переданы постановлением избирательной комиссии.

«Избирательная комиссия Дагестана постановляет передать вакантные мандаты депутатов Народного Собрания республики седьмого созыва зарегистрированным кандидатам в депутаты из республиканского списка кандидатов регионального отделения партии «Единая Россия»: Хабилову Рустаму Микаиловичу (Хасавюртовская районная №1 региональная группа)», — говорится в тексте документа.

Рустам Хабилов — уроженец Дагестана, в настоящее время выступающий под эгидой промоушена Bellator. Он — чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России и мира по боевому самбо, выигрывал чемпионат Москвы по панкратиону. Хабилов начинал тренироваться у легендарного Абдулманапа Нурмагомедова — отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В настоящее время спортсмен тренируется в зале Грега Джексона в США. Хабилов также выступал в UFC, за профессиональную карьеру он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее ФАН сообщал, что явка избирателей на выборы в Дагестане только в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. Процедура голосования на всех избирательных участках в республике сопровождалась круглосуточным видеонаблюдением.