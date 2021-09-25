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Сбросы воды на ГЭС в Дагестане вызвали небольшое подтопление туркомплекса
Происшествия
Сбросы воды на ГЭС в Дагестане вызвали небольшое подтопление туркомплекса
instagram.com  /  @glavriba05

Махачкала, 25 сентября. Подтопление туристического комплекса «Главрыба» в Дагестане не вызвано осадками, выпавшими накануне в республике, и связано с холостыми сбросами воды на гидроэлектростанции (ГЭС). Ситуация находится под контролем, строения комплекса рассчитаны на соответствующие нагрузки, сообщили ФАН в «Главрыбе».

Там отметили, что региональный филиал компании «РусГидро» заблаговременно оповестил экотуркомплекс о предстоящих сбросах воды. Они продлятся до 15:00 субботы.

«В настоящее время в связи с обильными осадками в горной части Дагестана на Миатлинской ГЭС осуществляются холостые сбросы воды. Объем воды, пропускаемой через плотину, составляет 650 кубометров в секунду. Все некапитальные конструкции туркомплекса рассчитаны на подобные нагрузки», — сообщили в «Главрыбе».

Накануне обильные дожди и сели повредили несколько дорог в Дагестане. Также непогода привела к нарушению электроснабжения на территории ряда горных районов республики.

Ранее ФАН сообщал, что в пострадавшие районы Дагестана будут направлены спасатели МЧС России. Они проведут оценку обстановки и окажут помощь населению.

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