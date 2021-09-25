Ряд семей в Дагестане хитростью пытаются повторно получить помощь благотворителей

Махачкала, 25 сентября. Некоторые семьи в Дагестане, прибегая к ухищрениям, пытаются повторно получить помощь от благотворительного фонда, осуществляющего помощь детям с детским церебральным параличем (ДЦП). Для этого они меняют реквизиты и стороны договора.

«К сожалению, есть случаи, когда родители пытаются получить помощь по несколько раз. Они подают документы повторно, меняя банковские реквизиты, изменяя сторону в договоре с мамы на папу», — рассказал представитель благотворительного фонда «Я люблю Дербент» Магомед Багаудинов в эфире РГВК «Дагестан».

Фонд «Я люблю Дербент» осуществляет распределение помощи детям, страдающим аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна, выделяемой сенатором от Дагестана и предпринимателем Сулейманом Керимовым. В июне он приобрел десять колясок для таких детей, стоимостью от 270 тысяч рублей. Также Керимов выплачивает по 50 тысяч рублей каждой из 3,8 тысячи таких семей в республике. Всего на эти цели бизнесмен направил более 193 миллионов рублей. В ближайшее время на средства миллиардера на берегу Каспийского моря будет построен реабилитационный центр для детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна.

Ранее ФАН сообщал, что участники акции #МыВместе подарили ребенку с ДЦП и эпилепсией из Дагестана велотренажер для тренировок. Покупку удалось совершить усилиями добровольцев Общероссийского народного фронта.