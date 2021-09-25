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Дожди вынуждают аграриев Дагестана экстренно собирать урожай винограда
Экономика
Дожди вынуждают аграриев Дагестана экстренно собирать урожай винограда
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 25 сентября. В Дагестане мобилизуют рабочую силу для экстренного сбора урожая винограда. Ягода находится под угрозой гниения из-за дождей, сообщили ФАН в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

По словам начальника управления развития виноградарства и алкогольного регулирования ведомства Гайдара Шуайбова, выпадение дождей в то время, когда виноград уже созрел, крайне губительно для ягоды, так как грозди лопаются из-за переизбытка влаги и начинают гнить. Такой виноград невозможно даже переработать.

«Во время вегетации мы, конечно, ждем дождя, но во время уборки урожая дождь нам не нужен, так как в винограде появляются микротрещины, из-за чего внутри него меняется температура и он гниет. Сгнивший виноград невозможно переработать — в нем появляются микротоксины, которые могут перейти в вино, и оно получится очень плохого качества», — приводит слова Шуайбова пресс-служба минсельхоза.

В ведомстве считают, что необходимо форсировать уборку урожая. Помимо работников, привлекаемых хозяйствами из числа местных жителей, в работах также участвуют студенты учебных заведений. Так, недавно в Дербентском районе в уборке винограда участвовали учащиеся Дагестанского государственного педагогического университета, в настоящее время задействованы студенты аграрного колледжа из города Дагестанские Огни.

«Я предлагаю мобилизовать рабочую силу. Учитывая наши большие площади под виноградниками, рабочих сейчас не хватает, поэтому привлекаются студенты колледжей. К слову, за один день на уборке винограда можно заработать до трех тысяч рублей», — сказал Шуайбов.

По данным минсельхозпрода Дагестана, в 2020 году в республике было собрано почти 209 тысяч тонн винограда, что позволило региону обойти по этому показателю Краснодарский край и выйти на первое место в стране. В текущем году в Дагестане рассчитывают собрать примерно столько же ягоды, к настоящему моменту ее в республике убрано более 130 тысяч тонн.

Ранее ФАН сообщал, что международная группа компаний возводит в Дагестане винно-коньячный комплекс стоимостью два миллиарда рублей. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию производство ежегодно будет приносить в бюджет до 1,5 миллиарда рублей.

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россия дагестан виноград дожди
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