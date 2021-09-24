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Двухэтажные дороги не помогут: мэр Махачкалы назвал способы победить пробки
Общество
Двухэтажные дороги не помогут: мэр Махачкалы назвал способы победить пробки
pixabay.com  / 

Махачкала, 24 сентября. Власти дагестанской столицы намерены бороться с пробками на дорогах с помощью популяризации общественного транспорта, а также расширения тротуаров. Даже самые масштабные проекты по строительству новых дорог не помогут справиться с заторами, уверен мэр города Салман Дадаев.

«Есть два решения: заужение дорог с одновременным расширением тротуаров и популяризация общественного транспорта, в том числе велосипедного. Таким образом, пробки можно победить», — сказал глава Махачкалы в эфире телеканала ННТ.

Дадаев сослался на мировую практику, которая показывает, что строительство дорог приводит только к увеличению желающих пересесть на личный автотранспорт. Мэр считает, что даже двухэтажные магистрали не смогут решить проблему с пробками.

«Мировая практика доказывает, что чем больше строится дорог, тем больше становится автомобилей. Создаются комфортные условия, и те, кто раньше даже не думал передвигаться на автомобиле, пересаживаются на них. Даже если построить двухэтажные дороги, оба этажа будут заняты автомобилями», — добавил Дадаев.

Ранее ФАН сообщал, что власти Махачкалы запретят парковать автотранспорт на улице Коркмасова. Также на ней обустроят дорожку для движения велосипедистов.

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россия дагестан пробки дадаев общественный транспорт
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