Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 11:58
11:57
Происшествия
Работающего на украинские спецслужбы гражданина Узбекистана задержали на российской границе
11:54
Экономика
ПФР напомнил о выплате некоторым категориям россиян до 8,7 тысячи рублей
11:52
Спорт
Агент Прудников рассказал, что топ-клубы Европы интересуются Бариновым и Захаряном
11:51
Происшествия
Оперативники ФСБ изъяли более 51 килограмма наркотика в Московской области
11:51
Общество
Российские медики выявили 21 379 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки
11:51
Весь мир
Талибы намерены полностью ликвидировать ИГ в Афганистане
11:50
Происшествия
Жестокий Эльбрус: названы вероятные причины трагедии с альпинистами на Кавказе
11:50
Экономика
ПФР: некоторые россияне получат ежемесячную надбавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей
11:49
Политика
NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
11:46
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке
Все новости

Дагестан вошел в состав учредителей футбольного клуба «Динамо»
Спорт
Дагестан вошел в состав учредителей футбольного клуба «Динамо»
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Махачкала, 24 сентября. Республика Дагестан вошла в состав учредителей московского футбольного клуба «Динамо». Региональное минспорта в ближайшее время определит представителя республики в организации.

«Принять предложение общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Динамо» о вхождении Республики Дагестан в состав учредителей указанной организации», — говорится в распоряжении регионального правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документа, полномочия учредителя от Дагестана в клубе возложены на минспорта республики. Ведомство также должно назначить представителя в высшем органе управления организации.

Летом дагестанский футбольный клуб «Махачкала» сменил название на «Динамо» и получил финансовую поддержку от властей региона. Клуб обращался к руководителю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому и получил право использовать соответствующий бренд.

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет игроком другой дагестанской футбольной команды — «Легион Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дагестан вошел в состав учредителей футбольного клуба «Динамо»
футбол россия дагестан динамо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru