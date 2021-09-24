Дагестан вошел в состав учредителей футбольного клуба «Динамо»

Махачкала, 24 сентября. Республика Дагестан вошла в состав учредителей московского футбольного клуба «Динамо». Региональное минспорта в ближайшее время определит представителя республики в организации.

«Принять предложение общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Динамо» о вхождении Республики Дагестан в состав учредителей указанной организации», — говорится в распоряжении регионального правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документа, полномочия учредителя от Дагестана в клубе возложены на минспорта республики. Ведомство также должно назначить представителя в высшем органе управления организации.

Летом дагестанский футбольный клуб «Махачкала» сменил название на «Динамо» и получил финансовую поддержку от властей региона. Клуб обращался к руководителю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому и получил право использовать соответствующий бренд.

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет игроком другой дагестанской футбольной команды — «Легион Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату.