Глава Дагестана наградит глав силовых структур за обеспечение безопасности на выборах

Махачкала, 21 сентября. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отметит благодарственными письмами руководство силовых структур республики за обеспечение безопасности на прошедших трехдневных выборах в Госдуму и парламент региона. Поручение подготовить соответствующие документы руководитель республики дал на совещании, посвященном итогам прошедшего голосования.

Меликов отметил слаженную работу органов правопорядка в дни проведения выборов. Он намерен наградить руководство республиканского МВД, Росгвардии, прокуратуры.

«Президент России призывал провести выборы организованно и дисциплинированно. Я прошу от имени Главы республики подготовить благодарственное письмо на имя министра внутренних дел по Дагестану за участие сотрудников органов внутренних дел в выборах. Аналогичные документы необходимо сделать на имя руководителя управления Росгвардии по региону, руководителей органов безопасности Дагестана, на имя прокурора республики, подразделения и личный состав которых также осуществлял надзор за проведением выборов», — сказал на совещании Меликов.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, охрану общественного порядка в дни голосования осуществляли около трех тысяч сотрудников ведомства. Накануне выборов они с использованием служебных собак проверили здания участковых избирательных комиссий на наличие взрывоопасных предметов, а непосредственно в дни голосования совместно с сотрудниками органов внутренних дел находились в местах расположения избирательных участков и патрулировали территории, прилегающие к местам голосования.

Ранее ФАН сообщал, что явка избирателей на выборы только в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. На всех избирательных участках была обеспечена безопасность документации, и велось круглосуточное видеонаблюдение за всеми процессами.