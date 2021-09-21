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Глава Дагестана наградит глав силовых структур за обеспечение безопасности на выборах
Общество
Глава Дагестана наградит глав силовых структур за обеспечение безопасности на выборах
пресс-служба Совета министров РК  / 

Махачкала, 21 сентября. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отметит благодарственными письмами руководство силовых структур республики за обеспечение безопасности на прошедших трехдневных выборах в Госдуму и парламент региона. Поручение подготовить соответствующие документы руководитель республики дал на совещании, посвященном итогам прошедшего голосования.

Меликов отметил слаженную работу органов правопорядка в дни проведения выборов. Он намерен наградить руководство республиканского МВД, Росгвардии, прокуратуры.

«Президент России призывал провести выборы организованно и дисциплинированно. Я прошу от имени Главы республики подготовить благодарственное письмо на имя министра внутренних дел по Дагестану за участие сотрудников органов внутренних дел в выборах. Аналогичные документы необходимо сделать на имя руководителя управления Росгвардии по региону, руководителей органов безопасности Дагестана, на имя прокурора республики, подразделения и личный состав которых также осуществлял надзор за проведением выборов», — сказал на совещании Меликов.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, охрану общественного порядка в дни голосования осуществляли около трех тысяч сотрудников ведомства. Накануне выборов они с использованием служебных собак проверили здания участковых избирательных комиссий на наличие взрывоопасных предметов, а непосредственно в дни голосования совместно с сотрудниками органов внутренних дел находились в местах расположения избирательных участков и патрулировали территории, прилегающие к местам голосования.

Ранее ФАН сообщал, что явка избирателей на выборы только в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. На всех избирательных участках была обеспечена безопасность документации, и велось круглосуточное видеонаблюдение за всеми процессами.

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выборы россия дагестан меликов награждение силовые структуры
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