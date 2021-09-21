Экс-работник колонии в Дагестане: Женщина никогда не признает вину в убийстве

Махачкала, 21 сентября. С осужденными и находящимися в колонии мужчинами намного легче работать, чем с женщинами. Более того, последние никогда не признают и не раскаиваются в совершенных преступлениях, считает начальник уголовно-исполнительной инспекции дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний Саибат Абасова.

По мнению полковника внутренней службы, которая работала в женской колонии, осужденные даже за самые тяжкие преступления женщины, находят различные причины своим поступкам, но не признают свою вину. Такова женская психология, считает Абасова.

«Я считаю, что каждый человек должен отдавать отчет своим действиям и осознавать их последствия. Работая в женской колонии, я поняла, что если даже совершено убийство, и факт налицо, женщина никогда не признает вину. Она найдет разные причины, скажет, что ее довели, но она не признает себя виноватой. Это уже психология», — сказала глава уголовно-исправительной инспекции в эфире РГВК «Дагестан».

Абасова уверена, что работать с осужденными мужчинами намного проще, чем с женщинами. Первые понимают, где они находятся и за что.

«Работа со ста женщинами равносильна работе с тысячей мужчин. Работать с ними психологически тяжелее, чем с мужчинами. Мужчины понимают с полуслова, с ними проще», — добавила полковник.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в Дагестане было выявлено восемь преступлений различного характера, в совершении которых подозреваются сотрудники уголовно-исправительной системы республики. По трем из них были возбуждены уголовные дела.