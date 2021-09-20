Вузы в Дагестане усиливают безопасность после трагедий в Перми и Казани

Махачкала, 20 сентября. Руководство медицинского вуза в Дагестане усилит меры безопасности на территории университета после трагедии в Перми. В техническом вузе соответствующие меры были предприняты еще в мае после атаки стрелка на школу в Казани, сообщили ФАН в пресс-службе учебного заведения.

В Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) состоялось экстренное совещание, на котором ректор Наида Моллаева обратила внимание на вопросы комплексной безопасности. Прежде всего, необходимо обратить внимание на пропускной режим.

«Необходимо усилить меры безопасности на территории вуза. Мы должны провести воспитательную работу с обучающимися, усилить комплексную безопасность вуза, пропускной контроль», — приводит слова ректора пресс-служба ДГМУ.

В Дагестанском государственном педагогическом университете (ДГПУ) отметили, что меры безопасности в учебном заведении были усилены еще в весной после трагический событий в Татарстане, когда один из бывших учеников казанской гимназии расстрелял несколько человек. В дагестанском вузе установлены камеры видеонаблюдения, усилена воспитательная работа среди студентов.

«У нас меры были приняты после трагедии в школе в Казани. Речь идет об охране порядка на территории ДГПУ, также установлены системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, проведена работа в части воспитательной деятельности заместителей деканов и актива студентов на факультетах», — рассказали ФАН в пресс-службе университета.

Нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет произошло в понедельник утром. По данным Следственного комитета России, один из студентов из ружья застрелил шесть человек, еще 28 пострадали. Сам стрелок был ранен при задержании.

Ранее ФАН сообщал, что министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах, но не видит необходимости в вооруженных охранниках. Оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно, считает он.