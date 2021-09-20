Психолог из Дагестана призвал не осуждать девушек, ищущих себе «папиков»

Махачкала, 20 сентября. Клинический психолог из Дагестана Камиль Амиров считает, что нельзя осуждать стремление молодой девушки найти себе так называемого папика — богатого, но пожилого партнера, который будет ее обеспечивать. Любой человек стремится к комфорту, уверен он.

«Я не могу обвинять таких девушек, так как в каждом нашем действии мы ищем комфорт. Поэтому нельзя сказать, что эти девушки нарушают какие-то ценности, я не вижу ничего такого, за что их можно осуждать», — выразил свое мнение Амиров в эфире РГВК «Дагестан».

Тем же постоянным стремлением к комфорту он объяснил нежелание некоторых молодых девушек зарабатывать на жизнь собственным трудом. Они считают, что удобнее иметь рядом материально обеспеченного мужчину, чем работать самим.

«Работа — это дискомфорт, а люди родились жить в комфорте. Поэтому, если у человека появляется хоть какая-то возможность избежать этот дискомфорт, то он это делает», — пояснил Амиров.

Ранее ФАН сообщал, что семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов считает неверными около 80% мужчин. Он полагает, что они изменяют своим женам, а оставшихся сдерживает от такого шага их система ценностей.