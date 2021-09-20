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Психолог из Дагестана призвал не осуждать девушек, ищущих себе «папиков»
Общество
Психолог из Дагестана призвал не осуждать девушек, ищущих себе «папиков»
pixabay.com/PD  / 

Махачкала, 20 сентября. Клинический психолог из Дагестана Камиль Амиров считает, что нельзя осуждать стремление молодой девушки найти себе так называемого папика — богатого, но пожилого партнера, который будет ее обеспечивать. Любой человек стремится к комфорту, уверен он.

«Я не могу обвинять таких девушек, так как в каждом нашем действии мы ищем комфорт. Поэтому нельзя сказать, что эти девушки нарушают какие-то ценности, я не вижу ничего такого, за что их можно осуждать», — выразил свое мнение Амиров в эфире РГВК «Дагестан».

Тем же постоянным стремлением к комфорту он объяснил нежелание некоторых молодых девушек зарабатывать на жизнь собственным трудом. Они считают, что удобнее иметь рядом материально обеспеченного мужчину, чем работать самим.

«Работа — это дискомфорт, а люди родились жить в комфорте. Поэтому, если у человека появляется хоть какая-то возможность избежать этот дискомфорт, то он это делает», — пояснил Амиров.

Ранее ФАН сообщал, что семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов считает неверными около 80% мужчин. Он полагает, что они изменяют своим женам, а оставшихся сдерживает от такого шага их система ценностей.

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