В ЦУР Дагестана рассказали о необычных обращениях жителей республики

Махачкала, 20 сентября. Дагестанцы обращаются в республиканский Центр управления регионом (ЦУР) не только с жалобами на действия или бездействие местных властей, но и с довольно неожиданными просьбами. По словам руководителя регионального ЦУР Султана Абдуралимова, среди них есть просьбы приобрести домашнее животное и разрешить проблемы в семье.

«К нам поступают вопросы различного характера, но система их фильтрует. Бывает, что люди просят подарить питомца или решить какие-то семейные вопросы», — сказал Абдуралимов в эфире РГВК «Дагестан».

По его словам, республиканский ЦУР не остается в стороне и от таких проблем дагестанцев и старается оказать помощь. При этом специалисты учреждения часто выступают в роли юристов и психологов.

«Мы пытаемся быть для них не просто органом, который дает официальный ответ, но и психологами, во многом оказываем юридическую помощь», — заверил Абдуралимов.

Центры управления регионами создавались по всей России в 2020 году. Открытие ЦУР в Дагестане состоялось в середине ноября.

Ранее ФАН сообщал, что в основном дагестанцев волнуют вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Почти треть инцидентов, рассмотренных специалистами за первые четыре месяца работы ЦУР, касалась именно этой проблематики.