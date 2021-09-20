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Власти Махачкалы запретят парковать автотранспорт на центральной улице города
Общество
Власти Махачкалы запретят парковать автотранспорт на центральной улице города
комитет по транспорту  / 

Махачкала, 20 сентября. Власти дагестанской столицы запретят парковать автотранспорт на улице Коркмасова. Также на ней обустроят дорожку для движения велосипедистов.

По словам заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы Бахтияра Уллаева, фактически движение по одной из центральных и самых оживленных улиц города осуществляется в двухполосном режиме из-за припаркованных по обе стороны дороги автомобилей. После реконструкции улицы Коркмасова на ней будет запрещено парковать транспорт, предупредил он.

«У нас там по габаритным размерам четырехполосное движение, но фактически на сегодняшний день функционируют две полосы из-за хаотичной парковки. Поэтому мы оптимизируем дорожное пространство — пропускная способность увеличится, но с парковочными местами горожане, конечно, будут испытывать неудобства. В этой части мы отдаем приоритет пешеходам, так как это центр города», — заявил Уллаев в эфире телеканала ННТ.

Он также добавил, что на улице Коркмасова будет обустроена велосипедная дорожка. Она станет второй в Дагестане после аналогичной дорожки в Дербенте.

«На этой улице появится и велосипедная дорожка, которая станет первой в городе», — сказал представитель столичной мэрии.

Ранее ФАН сообщал, что жители Махачкалы завесили мусорными пакетами микроавтобус, припарковавшийся возле контейнеров для сбора отходов. Тогда в городской администрации отметили, что парковка транспортных средств в непосредственной близости от контейнерных площадок препятствует доступу к ним машин, вывозящих коммунальные отходы.

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россия дагестан парковка велодорожка
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