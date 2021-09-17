Махачкала, 17 сентября. Не все муниципалитеты Дагестана выполнили рекомендации республиканского правительства о повышении окладов педагогическим работникам на местах. Минобрнауки региона намерен привести штат в образовательных организациях к единому формату.

В конце июля кабмин Дагестана издал постановление о повышении с 1 сентября размеров должностных окладов педработников на 23,4%. Изменение должно было затронуть все образовательные организации республики, подведомственные министерству образования. С этой целью правительство региона рекомендовало властям муниципалитетов внести соответствующие изменения в свои нормативные акты. Однако, как указывает минобр Дагестана, не все муниципалитеты внесли такие поправки, ссылаясь на отсутствие дополнительных средств.

«Отдельными муниципальными образованиями соответствующие изменения в локальные нормативно-правовые акты не внесены в связи с рисками дефицита средств на выплату заработной платы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время министерство собирает информацию от городов и районов, чтобы направить в правительство республики. Также оно планирует привести штат педработников во всех образовательных организациях к единому формату.

«Минобрнауки Дагестана разрабатывает типовые штатные нормативы для приведения к единому формату штатной численности во всех образовательных организациях республики. Принятие этих нормативов позволит сформировать единые подходы для финансирования выплат зарплаты», — уверены в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что минфин Дагестана рекомендовал муниципальным образованиям республики провести оптимизацию численности отдельных категорий работников. Данная мера позволит высвободить средства для повышения зарплат педагогам.