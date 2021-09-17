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Власти Дагестана рекомендуют районам сократить штат для повышения окладов учителям
Общество
Власти Дагестана рекомендуют районам сократить штат для повышения окладов учителям
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Махачкала, 17 сентября. Минфин Дагестана рекомендовал муниципальным образованиям республики провести оптимизацию численности отдельных категорий работников. Данная мера позволит высвободить средства для повышения зарплат педагогическим работникам.

«Министерством финансов Дагестана до муниципальных образований доведены информационные письма о необходимости проведения оптимизации численности административно-вспомогательного и обслуживающего персонала в муниципалитетах для высвобождения средств для повышения зарплаты педработников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что в июле правительство Дагестана своим постановлением на 23,4% повысило оклады педагогическим работникам организаций, подведомственных министерству образования. Зарплаты учителей должны были вырасти с 1 сентября, однако не все муниципалитеты республики приняли соответствующие нормативные акты из-за недостатка средств.

Ранее ФАН сообщал, что более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за достигнутые достижения в работе. Они признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения РФ.

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