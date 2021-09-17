Минздрав Дагестана: все отравившиеся газом школьники остаются в больнице

Махачкала, 17 сентября. Все госпитализированные накануне после распыления газового баллончика учащиеся школы в Дагестане остаются в больнице. Всего там находится 21 человек, сообщили ФАН в региональном минздраве.

«Пока никого не выписали. Вчера госпитализировали 21 человека», — отметили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг в махачкалинской школе № 36, где учащийся 9 класса распылил неизвестное газовое вещество. Позднее выяснилось, что несовершеннолетний приобрел газовый баллончик в находившемся рядом магазине в целях самообороны. По факту случившегося республиканское следственное управление возбудило уголовное дело, в рамках расследования которого намерено выяснить обстоятельства, при которых продавщица магазина реализовала опасное вещество подростку, не спросив у него документов.

Ранее ФАН сообщал, что непосредственно после инцидента в махачкалинской школе были госпитализированы 16 детей. Позднее число пострадавших стало расти.