Минтуризма Дагестана: Саудия обещает вскоре признать российскую вакцину от COVID-19

Махачкала, 17 сентября. Власти Саудовской Аравии обещают уже в ближайшее время признать российскую вакцину от коронавируса. По словам главы минтуризма Дагестана Эмина Мерданова, это позволит возобновить прямое авиасообщение между северокавказской республикой и королевством.

«На данный момент существуют некоторые проблемы, вызванные распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем у наших туристов, в том числе паломников, нет возможности посещать Саудовскую Аравию, так как королевством еще не признана наша вакцина. Однако в скором времени они обещают ее признать и, я думаю, все ограничения будут сняты, соответственно, мы получим возможность наладить прямое авиасообщение», — сказал министр по итогам встречи с представителями саудовского минтуризма. Его слова передает РГВК «Дагестан».

Большое паломничество российских мусульман к святым местам в Саудовской Аравии (хадж) срывалось два года подряд из-за того, что власти королевства не впускали в страну иностранных граждан. Кроме того, паломник должен был пройти вакцинацию препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако российские вакцины пока так и не получили одобрение этой организации.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт Махачкалы обслуживает более половины всех паломников-мусульман России, отправляющихся в Саудовскую Аравию. Услугами воздушной гавани республики пользуются жители различных регионов Северо-Кавказского федерального округа.