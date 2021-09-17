Махачкала, 17 сентября. Порция любого дагестанского блюда отличается, прежде всего, своим объемом, считает вице-президент Ассоциации шеф-поваров Сербии Зоран Велькович. В отличие от Европы, в северокавказской республике можно насытиться с одной тарелки.

«Дагестан отличается тем, что здесь одной порцией можно наесться. В Европе так не получится, это будет лишь перекус. В Дагестане можно хорошо поесть и прекрасно провести время», — сказал Велькович, возглавляющий жюри гастрономического фестиваля, который в эти дни проходит в республике.

Международный фестиваль «Вкусный Кайтаг» проводится властями Дагестана в селе Маджалис Кайтагского района. На нем эксперты определяют лучшие блюда дагестанской кухни. В состав жюри входят специалисты в сфере гастрономического туризма и кулинарии из Италии, Франции, Сербии, Румынии, Грузии и России.

Зоран Велькович — повар международного класса, судья Всемирной ассоциации кулинарии и сообществ шеф-поваров. Он удостоен различными знаками достоинства Ассоциации поваров Англии и Ассоциации кулинаров России.

Ранее ФАН сообщал, что туристка из Владимирской области, побывавшая в Дагестане, выразила восхищение вкусом и объемами порций местных блюд. Она опасается, что супруг может не принять ее после посещения северокавказской республики.