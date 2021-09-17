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Более 60 лже-сирот в Дагестане попали в списки для получения бесплатных квартир
Общество
Более 60 лже-сирот в Дагестане попали в списки для получения бесплатных квартир
pixabay.com  / 

Махачкала, 17 сентября. В Дагестане выявлено более 60 человек, которых муниципальные власти неправомерно включили в списки как детей-сирот для получения ими жилья, сообщили ФАН в пресс-службе главы региона. Всего в республике законным правом на обеспечение квартирами обладают более трех тысяч человек.

«В ходе проведенных проверок в ряде муниципальных образований выявлено 62 человека, включенных в списки на обеспечение жильем, не имея на то законных оснований», — заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании совета безопасности республики.

По словам руководителя региона, большая часть нарушений зафиксирована в Каякентском районе. Меликов поручил передать соответствующие материалы в правоохранительные органы.

В целом в Дагестане насчитывается более трех тысяч детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Для покупки и передачи им квартир требуется около пяти миллиардов рублей. В 2021 году республиканские власти намерены обеспечить квадратными метрами почти 500 детей-сирот.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские министры и руководители муниципалитетов подверглись жесткой критике со стороны Меликова за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане. Тогда глава региона обращал внимание на нарушения со стороны властей на местах.

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россия дагестан дети-сироты обеспечение жильем лже-сироты
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