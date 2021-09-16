Задержан застройщик, похитивший в Дагестане более 100 миллионов рублей дольщиков

Махачкала, 16 сентября. В Московском регионе правоохранители задержали руководителя компании «Первый строительный холдинг» из Дагестана Марата Гюльметова, обманувшего дольщиков на 110 миллионов рублей. В 2014 году он также привлекался к ответственности за кражу внедорожника в Дербенте.

«Только что задержали руководителя компании «Первый строительный холдинг» Марата Гюльметова. Сегодня его должны этапировать в Махачкалу и доставить в Следственный комитет республики», — сообщает Telegram-канал «Жемчужина юга».

В дагестанском следственном управлении ФАН не подтвердили и не опровергли эту информацию. Там отметили, что делом в отношении Гюльметова занимается дербентская полиция.

«Расследованием занимается отдел МВД по городу Дербенту», — сказал представитель ведомства.

Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено в отношении Гюльметова летом. Он подозревается в хищении около 110 миллионов рублей дольщиков многоквартирного дома в Дербенте, который возводила компания «Первый строительный холдинг». Мужчина скрылся от граждан и от следствия, после чего был объявлен в розыск.

Согласно отчету начальника ОМВД по Дербентскому району, с которым он выступал перед депутатами муниципального парламента в 2014 году, Гюльметов семль лет назад уже задерживался правоохранителями за кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Подозреваемый тогда сознался в содеянном.

«Установлено лицо, совершившее данную кражу, им оказался Гюльметов Марат Гюльмеметович 1983 года рождения, проживающий в Дербенте. В содеянном сознался», — говорится в отчете, размещенном на сайте дагестанского МВД.

Ранее ФАН сообщал, что более 200 семей в Дербенте ждут завершения строительства многоквартирного дома. Работы на объекте не ведутся уже два года, с застройщиком — компанией «Первый строительный холдинг» не могут связаться даже правоохранительные органы.