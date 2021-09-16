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В Дагестене резко подешевели овощи
Экономика
В Дагестене резко подешевели овощи
pexels.com  /  Magda Ehlers

Махачкала, 16 сентября. Цены на плодоовощную продукцию в Дагестане за последние два месяца лета снизились более чем на 21,5%. Как следует из данных дагестанстата, в июле они упали на 13,7%, в августе — почти на 8%.

«Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию: июль 2021 года — 86,25%, август — 92,13%», — говорится в сообщении органа статистики.

По данным ведомства, средняя стоимость килограмма картофеля в августе в Дагестане составила менее 33 рублей, капусты — 38 рублей, лука — 27 рублей. Свекла, морковь, огурцы и помидоры стоили менее 50 рублей за килограмм.

Ранее ФАН сообщал, что стоимость продуктов группы «борщевого набора» в Дагестане остается самой низкой в России. Это обусловлено высокой конкуренцией среди производителей внутри республики.

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россия дагестан борщевой набор цены на продукты
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