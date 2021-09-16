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Неизвестный газ в школе в Махачкале распылил ученик 9 класса
Происшествия
Неизвестный газ в школе в Махачкале распылил ученик 9 класса
wikipedia.org  /  Wiki alex86 / CC0 1.0

Махачкала, 16 сентября. Газовое вещество в школе № 36 столицы Дагестана распылил ученик девятого класса этого учебного заведения, сообщили ФАН в региональном минобрнауки. Из-за действий учащегося пострадали 16 человек.

«Девятиклассник распылил газовый баллончик в коридоре», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ситуация в школе находится под контролем. Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Занятия в образовательной организации отменены.

«Все помещения проветриваются, проводится генеральная уборка с дезинфекцией. МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми», — добавили в министерстве образования.

Раннее ФАН сообщал, что в больницу в Махачкале поступили 16 детей после распыления неизвестного газового вещества в школе. Трое из них находятся в реанимации.

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