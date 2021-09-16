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Врачи в Дагестане выявили опасное последствие COVID-19 для беременных
Общество
Врачи в Дагестане выявили опасное последствие COVID-19 для беременных
pixabay.com  /  PD

Махачкала, 16 сентября. Заражение коронавирусной инфекцией часто приводит к преждевременным родам у беременных женщин. Об этом ФАН сообщила заместитель главного врача Каспийской центральной городской больницы в Дагестане Эльнара Краморева.

«Основная патология у беременных с коронавирусом, с которой мы сейчас встречаемся — это преждевременные роды. Соответственно, и дети чаще поступают в отделение реанимации», — рассказала она.

По словам специалиста, врачи делают все возможное, чтобы пролонгировать беременность. Однако в тех случаях, когда это невозможно медики прибегают к оперативному вмешательству.

Специальный родильный дом для беременных, больных COVID-19, функционирует в дагестанском Каспийске на базе городской больницы практически с начала пандемии коронавируса. В учреждение направляют женщин с самыми сложными случаями беременности, которые сочетаются с поражением легких. Краморева отметила, что за время работы стационара специалистами проведено более 220 успешных родов.

Ранее ФАН сообщал, что 12 сентября в Дагестане от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. При этом среднесуточная смертность от COVID-19 в республике на прошлой неделе составляла 15 человек.

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россия дагестан беременные коронавирус covid-19 преждевременные роды
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