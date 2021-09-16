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Бил меня по лицу: психолог МЧС Дагестана рассказала о реакции некоторых пострадавших
Общество
Бил меня по лицу: психолог МЧС Дагестана рассказала о реакции некоторых пострадавших
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 16 сентября. Работники МЧС Дагестана, оказывающие психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях, иногда подвергаются нападениям со стороны пострадавших. Об этом ФАН рассказала старший психолог республиканского управления МЧС Патимат Шайхова, на которую саму напал мужчина во время пожара на рынке.

«Мы даем человеку выпустить пар, и этот пар бывает направлен на нас. Был случай, когда меня бил мужчина по лицу. Тогда рынок горел. Его, конечно, оттащили, а сам он потом, возможно, даже и не помнил об этом», — сообщила Шайхова.

Она отметила, что подобные случаи не часто, но сопровождают работу психолога МЧС. При этом спасатели с пониманием относятся к таким эпизодам.

«С агрессией очень тяжело работать. При чрезвычайной ситуации это нормальная реакция, на которую человек имеет право. Нужно понимать, что агрессия направлена не на нас, а на ситуацию, а мы оказываемся рядом и должны это все выслушать. Мои коллеги, наверное, тоже могут рассказать не одну такую историю. Мы не обижаемся, не злимся, мы помогаем», — объяснила Шайхова.

Ранее ФАН сообщал, что психологи дагестанского МЧС после работы собираются, чтобы поплакать. Так они снимают накопившийся за день стресс.

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