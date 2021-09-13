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Студент колледжа в Дагестане ударил ножом другого учащегося
Происшествия
Студент колледжа в Дагестане ударил ножом другого учащегося
Невские Новости  / 

Махачкала, 13 сентября. Студент одного из колледжей дагестанской столицы ранил ножом другого учащегося этого учебного заведения, сообщили ФАН в региональном МВД. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

Инцидент произошел в понедельник днем на территории колледжа в центре Махачкалы. Между двумя несовершеннолетними возник спор, переросший в драку, в ходе которой один из них нанес ножевое ранение в бедро оппонента. Подозреваемый скрылся с места происшествия, пострадавший студент находится в медучреждении.

«Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в нападении с ножом. Он также является учащимся указанного колледжа», — отметили в республиканском МВД.

Ранее ФАН сообщал, что житель дагестанского Хасавюрта во время ссоры бросил гранату в сторону двух человек. В результате взрыва пострадал один мужчина.

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Все новости / Происшествия / Студент колледжа в Дагестане ударил ножом другого учащегося
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