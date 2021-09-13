Собираемся и плачем: психолог МЧС Дагестана рассказала о последствиях работы

Махачкала, 13 сентября. Сотрудники МЧС Дагестана, оказывающие психологическую помощь при чрезвычайных происшествиях, после работы собираются, чтобы поплакать. Так они снимают накопившийся за день стресс, рассказала ФАН старший психолог дагестанского управления МЧС Патимат Шайхова.

По ее словам, психологам также требуется эмоциональная разгрузка. Для этого они собираются вместе и рассказывают о том, что им больше всего запомнилось в том или ином происшествии, и часто необходимо бывает выплакаться.

«Мне помогает то, что я об этом говорю. Я должна об этом поговорить, и чем скорее, тем лучше. Для этого мы с коллегами собираемся, бывает, что сидим и просто плачем. Все плачем и рассказываем, кого что зацепило. Мы садимся в машину после работы и плачем минут пять», — сказала Шайхова.

Ранее ФАН сообщал, что тяжелее всего для психолога, работающего при чрезвычайных происшествиях, сообщать родителям о гибели их детей. По словам Шайховой, больше всего ей запоминаются случаи, когда погибают именно дети.