Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:17
17:14
Происшествия
Привязавшие ребенка к кровати медики попали под статью в Петербурге
17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Все новости

Психолог МЧС Дагестана: Тяжелее всего сообщать родителям о смерти их детей
Общество
Психолог МЧС Дагестана: Тяжелее всего сообщать родителям о смерти их детей
pxhere.com  / 

Махачкала, 13 сентября. Тяжелее всего для психолога, работающего при чрезвычайных происшествиях, сообщать родителям о гибели их детей. Об этом ФАН рассказала старший психолог дагестанского управления МЧС Патимат Шайхова.

«Лично для меня самое тяжелое в этой работе — смерть маленьких детей, сказать об этом их родителям. Я очень много раз это делала и делаю по сей день, но это очень тяжело», — отметила специалист.

По словам Шайховой, ей с коллегами приходится выезжать на места самых разных чрезвычайных происшествий, в том числе и крупных пожаров. Однако дольше всего в памяти остаются случаи, связанные с гибелью детей.

«Запоминается человеческая судьба, когда это была квартира с маленькими детьми. Больше всего мне запоминаются случаи, когда погибают дети», — сказала психолог.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику, который оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно. Ребенок смог закрыть дверь изнутри, и к нему не могла попасть его бабушка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог МЧС Дагестана: Тяжелее всего сообщать родителям о смерти их детей
россия дагестан гибель детей психолог мчс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru