Психолог МЧС Дагестана: Тяжелее всего сообщать родителям о смерти их детей

Махачкала, 13 сентября. Тяжелее всего для психолога, работающего при чрезвычайных происшествиях, сообщать родителям о гибели их детей. Об этом ФАН рассказала старший психолог дагестанского управления МЧС Патимат Шайхова.

«Лично для меня самое тяжелое в этой работе — смерть маленьких детей, сказать об этом их родителям. Я очень много раз это делала и делаю по сей день, но это очень тяжело», — отметила специалист.

По словам Шайховой, ей с коллегами приходится выезжать на места самых разных чрезвычайных происшествий, в том числе и крупных пожаров. Однако дольше всего в памяти остаются случаи, связанные с гибелью детей.

«Запоминается человеческая судьба, когда это была квартира с маленькими детьми. Больше всего мне запоминаются случаи, когда погибают дети», — сказала психолог.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику, который оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно. Ребенок смог закрыть дверь изнутри, и к нему не могла попасть его бабушка.