В Дагестане за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

Махачкала, 13 сентября. За минувшие сутки в Дагестане от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. При этом среднесуточная смертность от COVID-19 в республике на прошлой неделе составляла 15 человек.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса за прошедшие 24 часа в республике вирусом заразились 130 человек, еще 176 выздоровели.

«На 13 сентября: 49 852 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 45 484 выздоровело, 2 368 умерло (+ 0 человек за сутки)», — говорится в сообщении оперштаба.

В целом в Дагестане с начала пандемии на наличие коронавируса протестировано более 2,7 миллиона человек. Прививки получили свыше 416 тысяч человек, что составляет 30,8% от населения республики, подлежащего вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов прошел процедуру вакцинации против коронавируса. Руководитель региона привился «Спутником V».