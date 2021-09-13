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Более 700 школ и детсадов в Дагестане требуют сноса или капремонта
Общество
Более 700 школ и детсадов в Дагестане требуют сноса или капремонта
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Махачкала, 13 сентября. Более 700 образовательных организаций в Дагестане нуждаются в капитальном ремонте либо в сносе. Свыше 200 из них находятся в ветхом или аварийном состоянии, сообщили ФАН в пресс-службе регионального минобрнауки.

«В аварийном состоянии находятся 122 школы, в ветхом — 87, еще 555 образовательных организаций нуждаются в капремонте», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что вопрос с ремонтом школ и строительством новых объектов образования находится на контроле республиканских и федеральных властей. Так, в ближайшие два года в Дагестане должно быть возведено почти 200 школ и детских садов.

«Что касается аварийных школ, то по 21 из них уже определены источники финансирования, по остальным — эти источники изыскиваются. Республика участвует во многих госпрограммах и получает серьезную поддержку федерального центра. До конца 2023 года в республике должно быть построено и введено в эксплуатацию 106 школ и 84 детсада», — заявили в минобре.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана катастрофически не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. Из-за этого в республике не реализуются программы по строительству школ и детских садов.

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