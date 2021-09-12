Мечтавший печь хлеб дагестанец стал чрезвычайным и полномочным послом России

Махачкала, 12 сентября. Уроженец Дагестана, чрезвычайный и полномочный посол России Азим Ярахмедов никогда не думал, что станет дипломатом. По его словам, он всегда мечтал связать свою жизнь с хлебопечением.

«В детстве я очень любил смотреть, как моя мать пекла наш национальный лезгинский хлеб. После окончания школы у меня не было других целей, я поехал в Краснодар, где поступил на факультет технологии хлебопечения. После окончания учебы вернулся в Махачкалу, но там, где должен был работать, свободных вакансий не оказалось», — рассказал Ярахмедов в эфире РГВК «Дагестан».

После этого он устроился работать на ремонтно-монтажный завод в Махачкале, но вскоре все же получил приглашение на должность главного инженера хлебозавода в городе Избербаше. Позднее Ярахмедов избирался в республиканский парламент, в начале 1990-х годов получил должность заместителя председателя госкомитета по внешнеэкономической деятельности Дагестана, а в 1993 году стал советником посольства России в Азербайджане.

«В начале 90-х годов прошлого века остро стоял национальный вопрос в Азербайджане, который затрагивал дагестанские народы — аварцев и лезгин. Тогда мне предложили поехать в Баку в качестве советника в составе российского посольства и оказать содействие в разрешении этой проблемы. Так, распоряжением правительства России я стал дипломатом», — сказал дипломат.

Ярахмедов — уроженец села Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана, закончил Краснодарский политехнический институт, Дагестанский государственный университет, Академию внешней торговли и Дипломатическую академию МИД РФ. С середины 1990-х годов он занимал различные должности в дипмиссиях России в Азербайджане и Таджикистане, работал в центральном аппарате МИД РФ. С 2015 по май 2021 года Ярахмедов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Эритрее, в настоящее время готовится к работе в Замбии.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана, несмотря на противодействие извне, строго придерживаются единой с федеральным центром внешнеполитической линии при выстраивании отношений с зарубежными государствами. Об этом заявлял представитель МИД России в Махачкале Амирхан Магомеддадаев.