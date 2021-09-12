Международная компания строит винзавод в Дагестане за 2 млрд рублей

Махачкала, 12 сентября. Международная группа компаний возводит в Дагестане винно-коньячный комплекс стоимостью два миллиарда рублей, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. После ввода в эксплуатацию производство ежегодно будет приносить в бюджет до 1,5 миллиарда рублей.

Строительство ведется компанией Alvisa на площади около десяти гектаров. Она уже имеет заводы на территории Ставропольского края и Испании, которые занимаются производством коньяков, вин, виски и другой алкогольной продукции.

Предполагается, что на будущем заводе в Дагестане будет перерабатываться выращенный в республике виноград и производиться вина и коньяки. К настоящему времени инвесторами уже установлены емкости для хранения виноматериала и обустроен ряд других производственных площадок.

«Объем инвестиций в проект составляет два миллиарда рублей. Он представляет собой современное производство по переработке винограда, производства вин и коньячных дистиллятов. На предприятии будет около 150 рабочих мест. Подобный комбинат может приносить каждый год в бюджет от 700 миллионов до 1,5 миллиарда рублей в виде налогов», — отметили в пресс-службе минсельхоза.

Там добавили, что в 2020 году в Дагестане было собрано почти 209 тысяч тонн винограда — больше, чем в других регионах России. Около 70% от этого объема было переработано на местных предприятиях. Власти республики намерены и дальше наращивать площади под виноградниками, так как спрос на винную ягоду резко вырос.

«Выращиванием винограда в Дагестане занимается более 300 мелких и крупных хозяйств. Общая площадь под ними приближается к 25 тысячам гектаров, но мы планируем наращивать эти объемы. Новый импульс в развитии отрасли дал федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Теперь вином может называться продукция, выращенная из отечественного винограда, поэтому сегодня дагестанский виноград очень востребован, проблем с его сбытом нет», — объяснили в аграрном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане планируется строительство тепличного комплекса стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Его общая площадь будет достигать около 60 гектаров.