Дагестанский ортопед призвал не ставить маленьким детям диагноз «плоскостопие»

Махачкала, 12 сентября. Ортопед, травматолог из Дагестана Марат Кадиев считает, что нельзя ставить диагноз «плоскостопие» ребенку, не достигшему хотя бы пятилетнего возраста. К тому времени у них формируется стопа.

По словам специалиста, все дети рождаются с плоскостопием, поэтому неправильно говорить о каких-то патологиях в раннем детстве. Кадиев советует дождаться, когда ребенок пойдет в школу.

«Любой ребенок рождается с плоскостопием, и свод его стопы формируется к семи-восьми годам. Поэтому ставить такой диагноз до пяти-шести лет — немного неправильно», — сказал врач в эфире РГВК «Дагестан».

Он уточнил, что от плоскостопия можно избавиться только при помощи хирургического вмешательства. Ортопедическая обувь и иные подобные средства в этом случае не помогут.

«Если уже диагностировано плоскостопие, никакая ортопедическая обувь, никакие стельки не смогут его вылечить. Этим мы можем лишь компенсировать болевой синдром. Плоскостопие лечится только хирургическим путем», — заявил Кадиев.

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