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Дагестанский ортопед призвал не ставить маленьким детям диагноз «плоскостопие»
Общество
Дагестанский ортопед призвал не ставить маленьким детям диагноз «плоскостопие»
pixabay.com  / 

Махачкала, 12 сентября. Ортопед, травматолог из Дагестана Марат Кадиев считает, что нельзя ставить диагноз «плоскостопие» ребенку, не достигшему хотя бы пятилетнего возраста. К тому времени у них формируется стопа.

По словам специалиста, все дети рождаются с плоскостопием, поэтому неправильно говорить о каких-то патологиях в раннем детстве. Кадиев советует дождаться, когда ребенок пойдет в школу.

«Любой ребенок рождается с плоскостопием, и свод его стопы формируется к семи-восьми годам. Поэтому ставить такой диагноз до пяти-шести лет — немного неправильно», — сказал врач в эфире РГВК «Дагестан».

Он уточнил, что от плоскостопия можно избавиться только при помощи хирургического вмешательства. Ортопедическая обувь и иные подобные средства в этом случае не помогут.

«Если уже диагностировано плоскостопие, никакая ортопедическая обувь, никакие стельки не смогут его вылечить. Этим мы можем лишь компенсировать болевой синдром. Плоскостопие лечится только хирургическим путем», — заявил Кадиев.

Ранее ФАН сообщал, что психотерапевт из Дагестана Рекуят Нурмагомедова считает душевно больным как минимум каждого шестого человека. Она уточнила, что речь идет как о сложных психических заболеваниях, так и о различных фобиях и небольших расстройствах.

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россия дагестан плоскостопие ортопедическая обувь
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