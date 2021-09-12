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Борец из Дагестана сравнил победы на Олимпиаде и в Великой Отечественной войне
Общество
Борец из Дагестана сравнил победы на Олимпиаде и в Великой Отечественной войне
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Махачкала, 12 сентября. Победа на Олимпиаде в Токио вызывает такое же чувство гордости, как и несение Знамени Победы на параде 9 мая. Такое мнение на приеме у президента России в Кремле высказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Абдулрашид Садулаев.

«Меня переполняет чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением Знамени Победы на параде в честь 9 мая. Сегодня мы вдохновлены на новые победы», — сказал спортсмен.

В ходе приема в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил золотым медалистам игр в Токио государственные награды. Садулаев был награжден орденом Александра Невского.

Дагестанский борец завоевал золото на Олимпиаде в весовой категории до 97 килограммов, одолев в финальной схватке американца Кайла Снайдера. Представитель США стал единственным, кто сумел взять у россиянина баллы. Садулаев стал знаменосцем российской сборной на официальном закрытии Игр в Японии.

Ранее ФАН сообщал, что Олимпийский комитет России необычным способом отметил победу Садулаева на Олимпиаде в Токио. В своем Instagram-аккаунте ведомство разместило фотографию спортсмена в образе супергероя.

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