Дагестанец пытался ограбить ювелирный при помощи игрушечного пистолета

Махачкала, 12 сентября. В Дагестане мужчина пытался ограбить ювелирный магазин при помощи игрушечного пистолета из пластика. В настоящее время он задержан полицией и сознался в содеянном, сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Махачкале. Злоумышленник в маске ворвался в магазин и стал угрожать продавщице. При этом он несколько раз ударил ее по голове, после чего скрылся, испугавшись ее криков.

Позднее правоохранители обнаружили недалеко от ювелирного магазина игрушечный пистолет, которым подозреваемый угрожал продавщице. Еще через некоторое время был задержан и сам злоумышленник, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

«Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в разбое. Им оказался 34-летний житель Кулинского района, который в содеянном сознался. Полицейские изъяли пластиковый пистолет, внешне не отличимый от боевого аналога», — говорится в сообщении МВД республики.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане задержаны двое местных жителей, подозреваемых в краже 11 банок кофе. Они могут стать фигурантами уголовного дела и лишиться свободы сроком до пяти лет.