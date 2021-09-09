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Умер замглавы МЧС Дагестана
Происшествия
Умер замглавы МЧС Дагестана
05.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Махачкала, 9 сентября. В Дагестане скончался заместитель регионального управления МЧС России Олег Халилов. В ведомстве ФАН не уточнили точную причину его смерти, но отметили, что он болел.

«После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, наш коллега Олег Халилов», — сообщили в МЧС республики.

Халилову был 61 год. Ранее он служил в Дальневосточном военном округе и в Абхазии. За высокие показатели в работе был награжден ведомственными медалями МЧС России.

Накануне при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, также погиб глава федерального МЧС Евгений Зиничев. Министр находился в Норильске на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил ему звание Героя России посмертно.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские спасатели вели поиск двух мужчин, которые пропали без вести после схода селевого потока в Гунибском районе республики. Инцидент произошел в ущелье Карадахская теснина.

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