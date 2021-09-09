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Детский омбудсмен Дагестана высказалась против смертной казни для педофилов
Общество
Детский омбудсмен Дагестана высказалась против смертной казни для педофилов
pixabay.com  / 

Махачкала, 9 сентября. Педофилы заслуживают наказания в виде пожизненного заключения, но смертную казнь для них вводить не следует, так как невиновные в этом случае не смогут быть реабилитированы. Об этом ФАН заявила уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова.

«Смертную казнь, учитывая высокую возможность судебных ошибок, я не поддерживаю. Однако пожизненное заключение для такой категории дел прописать можно», — сказала детский омбудсмен.

В начале недели за отмену моратория на смертную казнь для педофилов высказались политики и общественные деятели. Их слова стали реакцией на убийство двух школьниц в Кемеровской области, совершенное мужчиной, ранее судимым за насильственные действия сексуального характера. В частности, за это выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, а также основатель Национального родительского комитета, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Ранее ФАН сообщал, что Марина Ежова назвала ряд сложностей, с которыми сталкивались родителей в Дагестане при оформлении выплат на детей от трех до семи лет. В основном они касались неправильно оформленных документов.

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