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«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
Спорт
«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Махачкала, 9 сентября. Нападающий молодежной сборной России по футболу и один из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамид Агаларов всегда выделялся на поле и забивал важные голы сильным соперникам. Об этом рассказал бывший одноклубник Агаларова по махачкалинскому «Анжи» Магомед Магомедов.

«Как футболист он всегда выделялся напористостью. Агаларов — настоящий нападающий, который всегда нацелен на гол. С ним удобно играть и взаимодействовать на поле. Он всегда отличался тем, что может забить в важных матчах. За «Анжи» он забивал нужные голы очень сильным соперникам, брал на себя инициативу, тащил команду. Так же он играет сейчас и в премьер-лиге», — рассказал Магомедов в эфире РГВК «Дагестан».

Гамиду Агаларову 21 год. Он — воспитанник махачкалинского «Анжи», где выступал до 2020 года. В начале прошлого года он подписал трехлетний контракт с «Уфой» из Башкортостана. Проведя концовку сезона в аренде в астраханском «Волгаре», Агаларов вернулся в «Уфу».

В первых шести матчах нового сезона РПЛ дагестанский нападающий забил за свой клуб пять голов, в настоящее время он занимает вторую строчку в списке бомбардиров лиги, уступая лишь Федору Смолову из «Локомотива». В составе молодежной сборной России Агаларов провел два матча, в которых отличился тремя мячами — дублем в ворота сборной Мальты и голом испанцам.

Гамид Агаларов — сын бывшего игрока и тренера «Анжи» Руслана Агаларова и племянник экс-футболиста Камиля Агаларова. Отец нападающего — рекордсмен по количеству проведенных матчей за махачкалинский клуб.

Ранее ФАН сообщал, что Гамид Агаларов был признан лучшим игроком матча чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Гол дагестанского форварда позволил башкирской команде свести матч с действующим чемпионом к ничейному результату.

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Все новости / Спорт / «Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
россия башкирия дагестан уфа анжи гамид агаларов
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