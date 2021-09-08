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Директор турфирмы в Дагестане обманула клиентов из крупных городов России
Происшествия
Директор турфирмы в Дагестане обманула клиентов из крупных городов России
wikipedia.org  /  Бардаков Дмитрий Юрьевич / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 8 сентября. Директор туристической компании в Дагестане отказалась везти гостей республики на экскурсии и не вернула им деньги, внесенные в качестве предоплаты. Женщина не смогла объяснить, почему не смогла отдать обратно туристам их деньги.

Полиция пока установила один факт обмана жительницы Нижнего Новгорода. Также руководитель турфирмы подозревается в аналогичных действиях в отношении туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Все они намеревались посетить Дагестан и заранее оплатили будущие турпоездки, но в день выезда подозреваемая отказалась проводить экскурсии.

«Поступила информация о том, что 25-летняя местная жительница обманным путем завладела 15 тысячами рублей у 32-летней жительницы Нижнего Новгорода. Установлено, что она же подозревается в ряде аналогичных мошеннических действий», — сообщили ФАН в региональном МВД.

Директор турфирмы также отказалась возвращать клиентам внесенную ими предоплату. Объяснить свои действия женщина не смогла.

«Не получилось вернуть предоплату. Некоторые сами отказались от туров, некоторым не вернула, даже не помню почему», — приводит слова подозреваемой ведомство.

Ранее ФАН сообщал, что директор дагестанской турфирмы считает привлекательными для туристов кухню и историю народов республики. При этом он заявил, что гостей из других регионов меньше всего интересует море.

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