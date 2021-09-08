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Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
pixabay.com  / 

Махачкала, 8 сентября. В Дагестане от сердечной недостаточности скончался начальник отдела МВД по городу Кизляру Виталий Семенченко. Ему было 42 года, сообщили ФАН в республиканском министерстве.

По данным ведомства, Семенченко умер в ночь на вторник. Он носил звание подполковника полиции.

«Виталий Михайлович скончался от сердечной недостаточности», — уточнили в региональном МВД.

Ранее ФАН сообщал, что полковник полиции в отставке Мурадис Алидибиров получил в дар от дагестанского предпринимателя автомобиль. Подарок потерявшему обе ноги в ходе боевых действий ветерану вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

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