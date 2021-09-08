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Созданный в Дагестане сервис уменьшил судебные расходы граждан в шесть раз

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:49
Общество
Созданный в Дагестане сервис уменьшил судебные расходы граждан в шесть раз
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Махачкала, 8 сентября. Дагестанский юрист Арсен Магомедов разработал электронный сервис, позволяющий любому человеку без привлечения профессиональных юристов подготовить обращение в суд. Об этом ФАН рассказал сам автор проекта.

Сервис получил название «Судбот». В настоящее время с его помощью граждане могут подготовить иски по некоторым гражданским делам. В будущем «Судбот» также позволит оспаривать штрафы Госавтоинспекции.

«Сервис на основе юридических алгоритмов позволяет подготовить документы для суда. Например, в ситуациях развода он готовит иски о расторжении брака, взыскании алиментов, определении места жительства детей и разделе имущества супругов. Кроме того, «Судбот» позволяет отменить судебный приказ, а в ближайшей перспективе с его помощью можно будет оспорить дорожные штрафы», — рассказал Магомедов.

Программа сама формирует готовый документ для подачи в суд. Гражданину необходимо лишь ответить на ряд вопросов и заполнить короткую анкету. При этом расходы человека на подготовку документации снижаются в несколько раз, что позволяет сделать юридические услуги доступными для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

«Подготовка иска о разводе у обычного юриста стоит от трех тысяч рублей, в сервисе — 467 рублей, иск об алиментах на детей стоит не менее двух тысяч рублей, а в «Судботе» — 294 рубля. Это цена услуг сервиса», — уточнил автор проекта.

По словам Магомедова, сервис работает около месяца. Им уже воспользовались десятки пользователей по всей России.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане начал работу Telegram-бот, куда любой желающий может сообщить о фактах или преступлениях в сфере незаконного распространения наркотических веществ. Он был разработан специалистами регионального минмолодежи.

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