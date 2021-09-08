Махачкала, 8 сентября. Как минимум каждый шестой человек в той или иной степени страдает психическими расстройствами, считает врач-психиатр, психотерапевт из Дагестана Рекуят Нурмагомедова. По ее мнению, душевно больные люди встречаются гораздо чаще, чем принято считать.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек страдает каким-либо психическим расстройством. В жизни они встречаются намного чаще — я думаю, такой каждый шестой человек», — сказала Нурмагомедова в эфире РГВК «Дагестан».

Она уточнила, что речь идет как о сложных психических заболеваниях, так и о различных фобиях и небольших расстройствах. Тем не менее, и им следует уделять внимание, уверена специалист.

«Психические заболевания могут быть разными — от каких-либо небольших тревожных расстройств до серьезных психических заболеваний. Однако в основном это депрессивные расстройства, тревожные состояния, фобии», — пояснила психотерапевт.

Ранее ФАН сообщал, что клинический психолог из Дагестана рассказала о методах, позволяющих избавиться от депрессии без употребления лекарств. Особое внимание она советовала уделять началу дня.