Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:24
15:23
Общество
Собянин предложил усилить в Москве ответственность за нарушение тишины ночью
15:21
Спорт
Хавбек сборной Германии Амири пригласил 170 беженцев на матч с Арменией
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
Все новости

Дагестанский психотерапевт считает душевнобольным каждого шестого человека

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:57
Общество
Дагестанский психотерапевт считает душевнобольным каждого шестого человека
lenobl.sledcom.ru  /  Следственный комитет Ленинградской области

Махачкала, 8 сентября. Как минимум каждый шестой человек в той или иной степени страдает психическими расстройствами, считает врач-психиатр, психотерапевт из Дагестана Рекуят Нурмагомедова. По ее мнению, душевно больные люди встречаются гораздо чаще, чем принято считать.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек страдает каким-либо психическим расстройством. В жизни они встречаются намного чаще — я думаю, такой каждый шестой человек», — сказала Нурмагомедова в эфире РГВК «Дагестан».

Она уточнила, что речь идет как о сложных психических заболеваниях, так и о различных фобиях и небольших расстройствах. Тем не менее, и им следует уделять внимание, уверена специалист.

«Психические заболевания могут быть разными — от каких-либо небольших тревожных расстройств до серьезных психических заболеваний. Однако в основном это депрессивные расстройства, тревожные состояния, фобии», — пояснила психотерапевт.

Ранее ФАН сообщал, что клинический психолог из Дагестана рассказала о методах, позволяющих избавиться от депрессии без употребления лекарств. Особое внимание она советовала уделять началу дня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дагестанский психотерапевт считает душевнобольным каждого шестого человека
россия дагестан воз психические расстройства психические заболевания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru