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Малоимущие дагестанцы получат деньги на покупку холодильников и стиральных машин
Общество
Малоимущие дагестанцы получат деньги на покупку холодильников и стиральных машин
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Махачкала, 8 сентября. В рамках социального контракта малоимущие дагестанцы смогут единовременно получить средства на приобретение холодильника, стиральной машины и других товаров первой необходимости, сообщили ФАН в региональном минтруде. Сумма такой помощи составит почти 66 тысяч рублей.

По словам начальника управления социального обслуживания населения министерства Захрахалум Мурадовой, одним из направлений поддержки малоимущих граждан в рамках соцконтракта является осуществление денежных выплат в размере прожиточного минимума. Они осуществляются ежемесячно в течение полугода, но в отдельных случаях могут быть выплачены и единовременно.

«Социальный контракт заключается с малоимущими гражданами на шесть месяцев. При этом им государством ежемесячно выплачивается по 10980 рублей — пособие, размер которого равен прожиточному минимуму на душу населения в регионе. Эта ежемесячная денежная выплата может быть и единовременной в том случае, если человек покупает дорогостоящие товары первой необходимости: газовую плиту, стиральную машину, холодильник и другие», — рассказала Мурадова.

Система социального контракта предполагает определение малоимущих семей и оказание им различных форм государственной поддержки с целью изменения их жизненной ситуации в лучшую сторону. Контракт предусматривает различные формы помощи, в том числе материальную господдержку, размеры которой могут достигать 250 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены к 2030 году снизить уровень бедности в республики в два раза. Одним из инструментов для достижения этой цели должен стать механизм социального контракта.

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