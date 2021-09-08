Цены на хлеб в Дагестане не росли восемь лет

Махачкала, 8 сентября. Цены на хлеб в Дагестане не повышались в течение восьми лет, несмотря на рост себестоимости производства этой категории товара, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. Производители хлеба не могли дальше держать цену на хлеб в ущерб рентабельности производства.

«За последние восемь лет цена на хлеб и хлебобулочные изделия в Дагестане держалась на одном уровне, несмотря на заметное удорожание составляющих хлебной продукции. За эти годы в среднем в два раза выросла стоимость муки, энергоресурсов, оборудования, увеличились и другие производственные затраты», — отметили в пресс-службе аграрного ведомства.

Там уточнили, что в конце августа в республике незначительно выросла стоимость хлеба, но она остается одной из самых низких в России. В то же время цены на свою продукцию пока подняли только крупные хлебозаводы.

«Рост цен отмечен из-за увеличения себестоимости производимой продукции. Более мелкие предприятия не допустили роста цен, поскольку в силу низкой технологичности производства у них не было сопоставимого с крупными хлебозаводами роста затрат», — объяснили в региональном минсельхозе.

По данным дагестанстата, за последнюю неделю августа цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в республике выросли примерно на 7%. Килограмм пшеничного хлеба стоит около 40 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что цены на хлеб в Дагестане являются самыми низкими в России. Существенную роль в сдерживании роста стоимости этой категории играет государственная поддержка отрасли и высокая конкуренция на внутреннем рынке.