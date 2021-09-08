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Уволенный после скандала с платками завуч школы в Дагестане не считает себя виноватым
Общество
Уволенный после скандала с платками завуч школы в Дагестане не считает себя виноватым
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Махачкала, 8 сентября. Заместитель директора сельской школы в Дагестане, которого уволили за то, что он не допускал к занятиям девочек без головных уборов, не считает себя виноватым. Он заявил, что выполнял указания директора образовательной организации.

«Обязательное ношение платков — не моя инициатива. Мне сказали, а я всего лишь исполнял. Без указания директора я не могу что-то предпринять, не имею на это право», — пояснил замдиректора маджалисской школы Кайтагского района Адамкади Курбанкадиев в эфире РГВК «Дагестан».

Скандал вокруг Курбанкадиева разгорелся после сообщений о том, что он стоял на входе в школу и не допускал к занятиям учениц без платков. Позднее в администрации Кайтагского района уточнили, что головной убор не является обязательным элементом школьной формы, поэтому Курбанкадиев превысил свои полномочия и был освобожден от занимаемой должности.

Ранее ФАН сообщал, что заместить министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова выступает за передачу школ от муниципалитетов в руки государства. По ее мнению, это существенно повысит эффективность работы с детьми и подростками.

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россия дагестан школа увольнение девочки в платках
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