«Скучно в Италии»: Нурмагомедов раскрыл причину перехода Роналду в Англию

Махачкала, 5 сентября. Португальскому нападающему Криштиану Роналду стало скучно в Италии, где он выступал за туринский «Ювентус». Это стало причиной перехода футболиста в английский «Манчестер Юнайтед», объяснил бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) из Дагестана, хороший знакомый португальца Хабиб Нурмагомедов.

«Он говорил, что ему скучно в Италии, он хотел перейти в Англию. Я его пониманию, так как тоже не фанат итальянского чемпионата. Английские матчи я могу смотреть, не переключая, там любая команда может показать зрелищную игру», — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

О переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» стало известно в конце августа. Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, нападающий заработает в английском клубе 59 миллионов евро. Роналду уже выступал за британскую команду в период с 2003 по 2009 годы. В составе «Манчестер Юнайтед» португалец становился чемпионом Англии и победителем европейской Лиги чемпионов.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов опроверг слухи о нападении на него в Нижнем Новгороде мужчины с ножом. По словам спортсмена, это был фанат, который пытался прорваться через охрану для совместной фотографии.