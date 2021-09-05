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Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о нападении на него с ножом
Происшествия
Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о нападении на него с ножом
Global Look Press  /  Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð/FTP

Махачкала, 5 сентября. Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о том, что в Нижнем Новгороде на него хотел напасть мужчина с ножом. Это был фанат, который пытался прорваться через охрану для совместной фотографии.

«Он хотел сфотографироваться, но споткнулся и упал. Это был фанат, его просто не пускали ко мне. Ножа у него не было, надеюсь», — сказал спортсмен в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Инцидент с участием Нурмагомедова и его фаната произошел 23 августа в Нижнем Новгороде, куда боец прибыл для проведения международного турнира по единоборствам. После завершения соревнований он направился к выходу, но в этот момент один из поклонников выпрыгнул из-под стола и направился в сторону спортсмена. Его удалось остановить охранникам. Позднее в Сети распространились предположения, что мужчина намеревался совершить нападение на Нурмагомедова, используя нож.

Ранее ФАН сообщал, что Нурмагомедов после завершения карьеры занялся производством сыра из овечьего молока. В своем Instagram-аккаунте он выложил фотографию с несколькими кусками сыра, который, по словам бойца, он изготовил сам.

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россия дагестан хабиб нурмагомедов нападение с ножом
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