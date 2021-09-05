Террористами в 1990-е годы было похищено не менее 900 дагестанцев

Махачкала, 5 сентября. В 90-е годы прошлого века террористами было похищено с целью выкупа порядка 900 жителей Дагестана, которые впоследствии были вывезены на территорию соседней Чечни. Судьба около половины из них остается неизвестной. Об этом заявил руководитель центра компетенции по вопросам профилактики идеологии терроризма, глава общественной организации по укреплению межнациональных связей «Ватан Дагестан» Хабиб Магомедов в эфире РГВК «Дагестан».

«Мы помним, как 1990-е годы сопровождались похищениями людей с целью выкупа под псевдорелигиозными лозунгами. Только официально было похищено с целью выкупа с вывозом на территорию соседней Чечни 900 дагестанцев: женщин, детей, стариков. Из них бесследно пропало 400 человек, их судьба не известна», — рассказал Магомедов.

По его словам, в 2000-х похищения людей сменились террористическими актами, направленными в основном против сотрудников силовых структур. Магомедов уверен, что события тех лет координировались из-за рубежа.

«Все это было организовано внешними силами, это было внешнее воздействие», — добавил он.

Глава центра компетенций отметил, что все эти годы в Дагестане и в других регионах страны проводилась огромная работа, направленная на профилактику экстремизма и терроризма, особенно в молодежной среде. Она продолжается и сегодня, заверил Магомедов.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Дагестане членов террористической ячейки. Позднее подозреваемые признались в том, что намеревались совершить теракт в Дербентском районе республики.