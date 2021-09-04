Глава Дагестана поручил вдвое повысить зарплаты работникам сельской школы

Махачкала, 4 сентября. Врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил руководству Лакского района республики поднять зарплату работникам сельской школы в 2,3 раза и довести ее размер до среднего по муниципалитету. Оплата труда работников образовательного учреждения должна достичь 30 тысяч рублей в месяц.

В ходе визита в Лакский район Меликов посетил новую среднюю общеобразовательную школу в селе Кумух. Глава региона поинтересовался у поваров размером их зарплаты, после чего выяснилось, что обслуживающий персонал в школе получает чуть более 13 тысяч рублей в месяц при средней в районе заработной плате около 30 тысяч рублей. Меликов поручил главе района Юсупу Магомедову исправить ситуацию.

«Почему обслуживающий персонал получает по минимуму, в то время как средняя зарплата по району составляет 30 тысяч рублей? Поднимите им зарплату за счет района, какие проблемы?» — задался вопросом руководитель республики.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском городе Южно-Сухокумске не исполняются Майские указы президента России Владимира Путина в части зарплат работников бюджетной сферы. Их ежемесячный заработок не превышает 15 тысяч рублей.